UE entra com ação na OMC contra Brasil por impostos sobre carros A União Europeia entrou com um processo contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC), nesta quinta-feira, questionando a cobrança de impostos sobre importações de produtos que vão de carros a computadores, mas insistiu que a disputa não deve ter qualquer influência sobre delicadas negociações de livre comércio.