UE libera importação de carne de 106 fazendas do Brasil

A União Européia voltou a permitir importações de carne de 106 fazendas brasileiras nesta quarta-feira, informou a porta-voz européia de Saúde e Proteção ao Consumidor da Comissão, Nina Papadoulaki. "As autoridades brasileiras enviaram à Comissão (Européia, órgão Executivo da UE) uma lista provisória de 106 fazendas, com os correspondentes relatórios das auditorias, que garantem que elas cumprem todos os requisitos para importação de carne", disse a porta-voz. Com a nova lista aprovada, o Brasil poderá voltar imediatamente a exportar à UE carne desossada e maturada produzida nessas fazendas. No entanto, a decisão não muda o rumo da missão de veterinários europeus que está no Brasil desde a segunda-feira passada, inspecionando os sistemas de controle sanitário de uma amostra de 30 estabelecimentos escolhidos entre os listados. Segundo Papadoulaki, novas fazendas poderão ser incluídas na lista com base nos resultados das inspeções européias, programadas para terminar no dia 14 de março. Proibição A liberação de 106 fazendas acontece pouco depois da entrega à Comissão Européia (o órgão executivo da União Européia), na última sexta-feira, de uma lista de fazendas que estariam aptas para exportar carne para o bloco, preparada pelas autoridades brasileiras. A Comissão Européia suspendeu no final de janeiro a importação de carne do Brasil. As importações foram suspensas depois que a União Européia se negou a aceitar a lista de fazendas aprovadas pelo Brasil para vender carne ao bloco, alegando falta de acordo em torno do número de estabelecimentos listados. A missão da FVO (Departamento de Alimentação e Veterinária da União Européia)aponta falhas no sistema brasileiro de rastreamento de gado como a principal preocupação da União Européia em relação à carne que compra do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.