UE: nova agenda, velhos problemas

Em dezembro de 2014, o Conselho Europeu divulgou a agenda da União Europeia para 2015 com duas prioridades: a recuperação econômica e o relacionamento com a vizinhança oriental. Para um observador menos atento, a leitura do documento pode ser confundida com um balanço, e não uma projeção.

Na pauta de recuperação econômica, a proposta traz uma mudança relativa, com prioridade ao crescimento, e não à austeridade antes sistematizada no “Pacto de Estabilidade e Crescimento” da Troika (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional). A mudança deriva de dois fatores: a instabilidade político-social e a disseminação de baixos índices de crescimento para as economias mais fortes, Alemanha, França e Reino Unido. Tais economias, especialmente a alemã, que pareciam sólidas e ajudavam a maquiar os índices de recuperação ao elevar a média de crescimento - apesar da derrocada dos PIIGS (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha) -, terminaram o ano desaceleradas e com aumento do desemprego.

O clima anti-Europa que já se refletira nos resultados das eleições para o Parlamento Europeu, com a vitória das correntes contrárias à integração e dos defensores de um arranjo mais frouxo (menos europeu e com mais autonomia aos Estados), aprofunda-se. Em muitas campanhas eleitorais, incluindo a do Reino Unido, o bloco é apontado como problema, e não solução. Correntes de oposição radicais neste país e em outros mais atingidos pela crise como a Grécia sugerem plebiscitos para que se decida pela manutenção ou não como membro do bloco. As sombras da xenofobia, da extrema-direita, dos fundamentalismos e do separatismo permanecem fortes.

Frente a esse cenário de desencanto e estagnação, foram estabelecidas como metas o aumento dos investimentos intrarregionais, a condução de reformas estruturais e a atualização fiscal. Foi criado o “Fundo Europeu para Investimento Estratégico” (EFSI), que possuirá um aporte inicial de 315 bilhões de euros. A previsão é de que até junho de 2015 sejam apresentados os primeiros projetos a serem contemplados por esse fundo, cujos setores prioritários são o ambiental e o energético. O EFSI é um salto qualitativo e um complemento ao Pacto, assim como ao pouco conhecido programa “Europa 2020”, de foco similar, mas sem recursos significativos. Em linhas gerais, o EFSI sinaliza uma maior aproximação com as táticas de recuperação adotadas pelos Estados Unidos, que permitiram a retomada do crescimento norte-americano.

A agenda externa é de continuidade com foco na questão russo-ucraniana. A condenação da anexação da Crimeia e Sevastopol, a permanência do embargo à Rússia e o apoio à Ucrânia, incluindo negociações para sua inclusão na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) surgem como objetivos (ao qual se agrega o temor dos efeitos de uma crise econômica russa). As “guerras do gás” continuarão em andamento. O Kremlin respondeu com a nova doutrina militar que estabelece a OTAN como principal inimiga, reafirma o poder russo na Ásia Central e fronteiras europeias, o aumento de investimentos no setor militar e a cooperação com os BRICS.

Falar em política de vizinhança envolve mais dimensões: as fronteiras porosas nos Balcãs, na África, no Oriente Médio e na Turquia e as relações com os Estados Unidos. No primeiro caso, as fronteiras são de forte instabilidade, das quais derivam problemas como imigração e próximas a zonas de conflitos e tragédias humanitárias, incluindo desde a epidemia de Ebola, até fluxos de refugiados e o avanço do Estado Islâmico. Com os Estados Unidos, os laços vão além da OTAN, prevendo-se finalizar as negociações da área de livre comércio e investimentos (a TPPI, Parceria Transatlântica) até dezembro de 2015. Conversações com China, Índia, Brasil-Mercosul são secundárias, e de mão única para aumentar a venda de produtos europeus e não abertura recíproca de mercados. Temas multilaterais como meio ambiente, direitos humanos, livre comércio se enquadram nessa mesma lógica.

Frente a essas tendências, 2015 surge como um ano de continuidade e de incógnitas para o bloco que enfrenta ciclos de encolhimento econômico, social e político, sem ter conseguido recuperar a euforia do início do século XXI. Euforia esta condicionada não só à ideia “Europa”, mas, principalmente, à realidade de uma Europa que precisa responder às demandas de seus cidadãos.

* Cristina Soreanu Pecequilo é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)e autora de “Os Estados Unidos e o Século XXI” e “A União Europeia”