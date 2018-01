UE oferece ao Brasil participação no desenvolvimento da TV digital A União Européia (UE) alerta que o Brasil ficará isolado se adotar o padrão japonês para a TV Digital. Em entrevista a jornalistas brasileiros em Bruxelas, o comissário de Comércio da Europa, Peter Mandelson, confirmou que tentará convencer o governo brasileiro a adotar o padrão europeu de TV Digital em sua viagem à Brasília na semana que vem. Ele oferece ainda uma cadeira para o Brasil no conselho que discute o futuro do padrão europeu. "O Brasil precisa decidir: ou adota um modelo com melhor preço, melhor tecnologia e participação da gestão ou ficará isolado. Essas são as questões que o governo deve pensar quando for tomar a decisão", afirmou o comissário europeu. O Brasil esteve próximo de fechar um entendimento para a adoção do padrão japonês para a TV digital. "Não faz sentido isso para o País", disse. Mandelson reconhece que a questão da opção brasileira é importante também para os interesses europeus e não descartou o investimento de empresas. Mas ele tentou passar a idéia de que é o Brasil quem mais ganharia com a escolha. "O padrão europeu é o melhor para o Brasil. Primeiro, por causa dos preços mais reduzidos do sistema. Segundo, porque, por nossa proposta, o Brasil estaria incluído no desenvolvimento da tecnologia da TV digital, principalmente em pesquisa", explicou. Negociação A Europa ainda tentará convencer o Brasil com o argumento de que o País, se adotar o modelo de Bruxelas, passará a fazer parte do conselho de administração que debate as mudanças tecnológicas no sistema e inovações. "O Brasil teria um assento nesse conselho", garantiu. Mandelson será o mais alto representante da UE a debater esse assunto com as autoridades brasileiras nos últimos meses e mostra que os europeus estão fazendo para vencer a concorrência com japoneses e americanos. "Tudo isso significa que o Brasil vai se unir a um padrão global. Já o modelo japonês não é adotado por nenhum outro país", disse Mandelson. "O modelo japonês vai isolar o Brasil internacionalmente. Vai tirá-lo das atividades de pesquisa, não dará um lugar na infra-estrutura global da tecnologia e nem um posto na administração desse sistema", completou o comissário europeu.