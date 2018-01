UERJ rejeita pedido da Marinha para colocação de mísseis A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) recusou pedido feito pela Marinha do Brasil para posicionar mísseis de defesa antiaérea durante a Copa do Mundo no topo do prédio da instituição, que fica ao lado do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio. De acordo com a prefeitura do câmpus, "houve um contato para a instalação de antimísseis durante a Copa, mas o pedido foi recusado". Procurado pela reportagem, o Ministério da Defesa informou que "foram feitas sondagens em diversos pontos no entorno do estádio, mas ainda não há definição sobre os locais em que serão colocados os equipamentos de defesa do espaço aéreo" durante o Mundial.