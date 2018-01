UFABC tem inscrições abertas para vestibular até dia 27

O período de inscrições para o vestibular da Universidade Federal do ABC (UFABC) entra na fase final. Os interessados em concorrer a uma das 1500 novas vagas do curso superior gratuito de Bacharelado em Ciência e Tecnologia têm até 27 de julho para efetuar a inscrição, exclusivamente pela internet, no website da Vunesp. Veja tembém: Vunesp Isentos da taxa de inscrição O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 95 em qualquer agência bancária. Os exames ocorrerão na Região do ABC e na cidade de São Paulo. A primeira fase, em 19 de agosto, terá 90 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais. O aproveitamento da nota do Enem (2005 ou 2006) só será permitido nesta etapa inicial. A última fase, com as provas de conhecimento específico, será dissertativa e acontecerá em dois dias seguidos - 15 e 16 de setembro. A universidade mantém a reserva de 50% das vagas para estudantes formados na rede pública de ensino, das quais 204 para negros e três para os de origem indígena. O ingresso dos selecionados começará em fevereiro de 2008. Serão três entradas trimestrais, em turmas de 500 alunos cada. A composição e convocação das três turmas seguirão o critério de classificação, a opção de período de estudo (diurno e noturno) e a proporção de cotistas.