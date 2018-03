UFRJ abre 944 vagas para transferência na graduação

Entre as vagas oferecidas, há disponibilidade em cursos de grande procura: 18 em Direito, 12 em Engenharia Química, 4 em Engenharia Civil e 4 em Medicina. Há ainda 106 vagas abertas para o Campus da UFRJ em Macaé e 21 para o Pólo de Xerém.

O processo de seleção não inclui prova e possui duas modalidades. A primeira, com 771 vagas, destina-se aos alunos que fizeram o Enem 2011 e mantiveram matrícula ativa em alguma universidade no ano de 2012, para ingresso no terceiro ou quarto período da UFRJ. A segunda, com 173 vagas, está reservada a alunos que fizeram o Enem 2012 e estão com matrícula ativa em 2013.

O candidato será avaliado por meio da documentação da instituição que está cursando e de sua nota do Enem. Para candidatos que prestaram o Enem 2011, a nota mínima deve corresponder a 2093,6 pontos no somatório de todas as notas do exame. No Enem 2012, a pontuação mínima é de 2407,2 pontos.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.acessograduacao.ufrj.br, das 10h do dia 21 de junho às 16h do dia 26 de junho. Mais informações sobre o edital podem ser obtidas no site ou pelo telefone (21) 2598-9430.