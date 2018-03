UFRJ começa a esvaziar imóvel que abrigou o Canecão A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) começou nesta terça-feira a esvaziar o imóvel que até 2010 abrigou o Canecão, em Botafogo, na zona sul do Rio. A casa de shows funcionou desde a abertura, em 1967, num terreno que pertence à UFRJ. Em agosto de 2010, a Justiça determinou que o imóvel fosse devolvido à universidade e, então, a casa fechou as portas.