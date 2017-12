Último dia de inscrição para Fuvest tem filas em São Paulo

Filas em portas de escolas da capital paulista marcaram o último dia de inscrições para o vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa e da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. O prazo para inscrições termina às 17 horas deste domingo, 16. A fundação espera receber 90 mil novas inscrições nas próximas horas. No domingo passado, 43,5 mil estudantes fizeram a inscrição. A previsão total de candidatos deve chegar a 140 mil. A ficha de inscrição deve ser preenchida com cuidado para não causar erros de identificação de letras pelas leitoras óticas. A ficha não deve ser dobrada ou amassada. O candidato deve colar uma foto 3x4, datada de 2007, escrevendo o nome completo no verso da foto para facilitar a identificação em caso de descolamento. O candidato fará os exames de primeira e segunda fases na cidade onde se inscreveu. As provas de habilidades Específicas têm regras especiais. Veja o endereço dos 39 postos de atendimento da Fuvest: 1 - ERMELINO MATARAZZO USP - Leste R. Arlindo Béttio, 1.000 2 - ITAQUERA EE Álvares de Azevedo R. Ignácio Alves de Mattos, 281 3 - PENHA Faculdade e Colégio Drummond R. Prof. Pedreira de Freitas, 401/415 4 - TATUAPÉ Unip - Campus Tatuapé R. Antonio Macedo, 505 Parque São Jorge 5 - MOÓCA Universidade São Judas Tadeu R. Taquari, 546 6 - JABAQUARA Colégio e Faculdade Radial - Unidade J Av. Jabaquara, 1.870 Metrô Saúde 7 - VILA MARIANA Faculdade de Belas Artes de São Paulo R. Dr. Alvaro Alvim, 90 8 - PARAÍSO EE Rodrigues Alves Av. Paulista, 227 9 - LIBERDADE Unicsul - Campus Liberdade R. Galvão Bueno, 868 10 - SANTA CECÍLIA Santa Casa R. Dr. Cesário Motta Júnior, 112 Metrô Santa Cecília 11 - POMPÉIA EE Profa. Zuleika de Barros Martins Ferreira R. Padre Chico, 420 12 - LAPA Faculdade e Colégio Módulo R. Tito, 1.175 13 - TUCURUVI EE Albino César R. Cajamar, 5 14 - SANTANA EMEFM Prof. Derville Allegretti R. Voluntários da Pátria, 777 15 - INTERLAGOS Fintec - Faculdade Interlagos Av. Jangadeiro, 111 16 - SANTO AMARO Senac - Campus Santo Amaro Av. Eng. Eusébio Stevaux, 823 17 - CHÁCARA SANTO ANTONIO Unip - Chácara Santo Antonio R. Cancioneiro Popular, 210 18 - BUTANTÃ Escola de Educação Física e Esporte - USP Av. Prof. Mello Moraes, 65 Cidade Universitária 19 - PINHEIROS Unip - Campus Pinheiros R. Ferreira de Araújo, 809 20 - OSASCO EE Prof. José Maria Rodrigues Leite R. Demetri Sansoud de Lavoud, 207 Vila Campesina 21 - GUARULHOS Universidade de Guarulhos Campus Guarulhos - Centro R. Soldado Brasílio Pinto de Almeida, s/n - Entrada da Reitoria 22 - SANTO ANDRÉ EE Dr. Américo Brasiliense Pça. IV Centenário, 7 23 - SÃO BERNARDO DO CAMPO FIA - Fac. de Interação Americana R. Odeon, 150 - Centro 24 - DIADEMA Faculdade de Diadema Av. Alda, 831 - Centro 25 - JUNDIAÍ EE Coronel Siqueira de Moraes R. 23 de Maio, 541 - Vianelo 26 - CAMPINAS Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora R. Baronesa Geraldo de Resende, 330 - Jd. Guanabara 27 - SANTOS ETE Aristóteles Ferreira Av. Epitácio Pessoa, 466 Bairro Aparecida 28 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EE João Cursino Av. Francisco José Longo, 782 São Dimas 29 - LORENA Centro Universitário Salesiano de Lorena - Unisal R. Dom Bosco, 284 - Centro 30 - SOROCABA Universidade de Sorocaba - Uniso Cidade Universitária Rodovia Raposo Tavares, km 92,5 31 - PIRACICABA Esc. Sup. Agric. "Luiz de Queiroz" - Esalq-USP Av. Pádua Dias, 11 32 - SÃO CARLOS Escola de Engenharia de São Carlos - USP Av. Trabalhador São-carlense, 400, Bloco C (ao lado do Restaurante Universitário) 33 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EMEF Prof. Ezequiel Ramos Pça. Carlos Gomes, 938 34 - BAURU Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB-USP Al. Dr. Octávio Pinheiro Brizola, 9-75 35 - MARÍLIA Unesp - Campus II Av. Vicente Ferreira, 1.278 36 - PRESIDENTE PRUDENTE Unesp - FCT R. Roberto Simonsen, 305 37 - PIRASSUNUNGA EE Pirassununga R. José Bonifácio, 325 38 - RIBEIRÃO PRETO CEMEI Prof. Eduardo Romualdo de Souza R. Visconde de Inhomirim, 1.001 Vila Virgínia 39 - FRANCA Unesp - Campus de Franca R. Major Claudiano, 1.488 Centro