Último dia do outono é frio no RS Os moradores do Rio Grande do Sul voltaram a encarar a geada ao amanhecer desta sexta-feira, 20, último dia do outono. Boletim do 8º Distrito de Meteorologia indica que o fenômeno teve intensidade forte em municípios como Rio Grande e Bagé, no sul, Santa Maria, no centro, Uruguaiana, no oeste, e Cambará do Sul, no nordeste, e moderada em Passo Fundo, no noroeste do Estado. Neste sábado, primeiro dia do inverno, a geada tende a se repetir, mas a temperatura não deve mais chegar a marcas negativas e começa a subir lentamente.