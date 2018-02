Último dia do Rock in Rio famílias com crianças As atrações "light" do penúltimo dia do Rock In Rio trouxeram à Cidade do Rock muitas famílias, várias delas com crianças, neste sábado, 21. O casal Antonio Carlos Gomes, de 62 anos, e Rose Latini, 52, veio acompanhado dos filhos, de 25 e 22 anos, que fizeram os pais virarem fãs do cantor norte-americano John Mayer. "Viemos principalmente para vê-lo", conta o casal, em sua primeira vez no festival. "Está muito calor, mas estamos gostando", disse Rose.