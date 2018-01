Último filme de Harry Potter impulsiona lucro da Time Warner

A Time Warner, controladora da CNN, da HBO, da revista Time e dos estúdios Warner Bros, registrou lucro de 822 milhões de dólares, ou 0,78 dólar por ação, no terceiro trimestre, acima dos 522 milhões de dólares, ou 0,46 dólar por ação, no mesmo período um ano atrás.

O lucro líquido ajustado subiu 27 por cento para 0,79 dólar por ação, disse a empresa nesta quarta-feira.

Analistas previam lucro trimestral de 0,76 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Em grande parte graças à última edição da série Harry Potter, a receita trimestral da Time Warner subiu 11 por cento para 7,1 bilhões de dólares. O estúdio de televisão Warner Brothers também ajudou, lucrando com sucessos como "The Big Bang Theory" e "Two and a Half Men".

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente-executivo Jeff Bewkes, que tentou cortar custos e focar a empresa na criação de conteúdo para TV, filmes e revistas, disse que a Time Warner deve ser capaz de superar suas metas para 2011.

A publicidade televisiva está se mantendo melhor do que o esperado, uma vez que as empresas tendem a reduzir campanhas de marketing em condições econômicas difíceis. Mas os comerciais na TV continuam a ser uma commodity valorizada.

(Reportagem de Paul Thomasch)