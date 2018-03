Último líder comunista da Polônia morre após longa doença

Jaruzelski, que nasceu em 6 de julho de 1923 e foi um personagem enigmático por trás de seus grossos óculos escuros, é mais conhecido por declarar a lei marcial em 1981 para salvar os governantes comunistas profundamente impopulares da Polônia e reprimir o movimento pró-democracia Solidariedade.

Mas, como presidente polonês em 1989, ele convocou negociações com líderes do Solidariedade, que pavimentou o caminho para as primeiras eleições parcialmente livres no bloco soviético desde a Segunda Guerra Mundial. O líder do Solidariedade Lech Walesa o substituiu como presidente em 1990.

(Por Marcin Goclowski e Pawel Florkiewicz)