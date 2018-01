Ultracargo confirma que incêndio atingiu mais um tanque

De acordo com a empresa, na mesma bacia de contenção existem mais dois tanques que não foram afetados pelo incêndio. Um deles contém etanol e outro está vazio. As equipes de combate às chamas atuam para resfriar o tanque com etanol para evitar que também seja atingido.

Segundo a companhia, as empresas que atuam no Porto de Santos cederam equipamentos e funcionários para ajudarem no trabalho de combate ao incêndio em duas frentes: o Plano Integrado de Emergência, da Associação Brasileira de Terminais de Líquidos (ABTL), e o Plano de Ajuda Mútua, que engloba também indústrias dos municípios vizinhos de Cubatão e Mauá.