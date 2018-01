Um bistrô autentique e baratique?

O Paladar mostra em primeira mão o Cinco Bistrô que abre amanhã, na Vila Madalena. O restaurante tem na cozinha o chef francês Nicolas Barbé, que trabalhou por cinco anos no Relais Plaza, de Alain Ducasse, no luxuoso hotel Plaza Athénée, em Paris. TRIVIAL – Tartare de atum; sardinha marinada e detalhe do salão Após a experiência de cozinhar em endereços estrelados na França e na Inglaterra, o chef decidiu se distanciar da alta gastronomia e abrir uma casa que contempla os clássicos de bistrô. Barbé nasceu na Nova Caledônia, na Oceania, mas cresceu em Toulouse. E é de lá que vem parte da inspiração do cardápio – caso da sardinha marinada com azeite e limão, que vai servir com torradas, receita de sua avó. O restaurante terá sempre quatro opções de petiscos, entrada, prato principal e sobremesa, além de uma sugestão do chef. O menu é bastante tradicional: lá estão o tartare de salmão, ovo molet, confit de pato, steak au poivre e crème brûlée. Há, porém, pequenos desvios: uma tentativa de sofisticar a coxinha usando lagosta como recheio (R$ 21 a porção com 8) e o filé de tamboril, por enquanto o prato mais caro da casa (R$ 45). Cinco Bistrô – R. Mourato Coelho, 575, 2308-4753