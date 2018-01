Um bom fone de ouvido melhora tudo

Eles são facilmente reconhecíveis nas ruas, no ônibus, no metrô, em restaurantes, em ambientes de trabalho – mas ainda assim poucos prestam a atenção devida aos seus fones de ouvido. Muitos acham que só é hora de comprar um fone novo quando o velho, que veio junto com um celular ou um tocador MP3, quebra ou começa a falhar. Escolher o fone ideal para o seu perfil pode significar uma experiência completamente diferente na hora de ouvir música. O que levar em consideração na hora de comprar um fone novo? As opções são várias. Os modelos podem atingir todos os níveis de bolso, gosto estilístico ou conforto. Além de termos técnicos e prazer na hora de ouvir música, também é preciso se preocupar com a saúde. "Os fones podem produzir sons prejudiciais ao ouvido – principalmente se passarem de 85 decibéis. Dependendo do tempo de exposição, podem causar danos sérios e irreversíveis", alerta o médico otorrinolaringologista Oswaldo Cruz . E tocadores MP3 geralmente passam dos 85 decibéis. "As pessoas podem ouvir música um pouco mais alto, mas deve prevalecer o bom senso", adverte o médico, que dá várias dicas sobre cuidados com a audição no site www.saudeauditiva.org.br. José Carlos Tinoco, consultor de gestão empresarial de 28 anos, é exigente quanto à forma como escutar música. "Carrego três fones diferentes na mochila. Um intra-auricular, bom para usar no avião e quando o ruído externo é grande. O que uso no trabalho é o que veio com meu iPod, discreto e sem grande isolamento, pois preciso escutar pessoas à minha volta. O terceiro é um maior, estilo tiara e de uma marca boa, que uso em casa sem ninguém me incomodar por vestir aquela coisa grande na cabeça". Por esse último, Tinoco pagou cerca de R$ 300. Não é o caso de Fernando Venegas, analista de informática de 22 anos. Ao final do dia de trabalho, ele não se incomoda de sair com seu fone grande e chamativo na rua. "Quando comprei meu MP3 player fiquei extremamente insatisfeito com a qualidade do som que escutava e sabia que o problema não era com a música. E ainda por cima o fio de plástico do fone começou a rasgar. Foi quando decidi comprar um melhor, mesmo que fosse preciso pagar um pouco mais. Comprei um novo por R$ 30." Já quem usa esses acessórios também em situações profissionais encontra opções que superam R$ 1 mil. "Há modelos que têm plugues revestidos a ouro, o melhor material para condutividade elétrica em fones, o que encarece bastante o produto", explica Marco Nunes, da loja especializada em áudio profissional Playtech. Em uma caminhada pela rua Teodoro Sampaio, conhecida em São Paulo entre músicos e interessados pelo assunto, não é difícil de encontrar esses acessórios com preço superior a R$ 300. Voltados para profissionais como DJs, técnicos de som, produtores e músicos, fones das marcas Koss, Shure, AKG e Sennheiser fazem sucesso entre os entendidos. Foi pensando no trabalho, no conforto e na adequação à carteira que o músico Cláudio Franco resolveu pagar R$ 150 em um modelo de tiara da AKG. "Tinha um intra-auricular que me incomodava e não gostava de estar totalmente isolado". E ele não pretende parar por aí. "Espero chegar em um modelo de R$ 1 mil, por que não?!", revela, em meio a risos.