Um celular básico feito para quem gosta de teclar sem parar

A ideia de que celulares para acessar a internet são caríssimos começa a cair por terra. A Samsung lança esta semana um novo aparelho, o Scrapy, voltado para jovens que querem navegar, bater papo por mensagens instantâneas e enviar e-mails, sem necessariamente pagar um preço alto pelo aparelho. O Scrapy tem o preço sugerido de R$ 500, bastante baixo para um modelo do tipo. Com descontos das operadoras, o valor deve ficar ainda menor. O nome Scrapy é sugestivo e faz referência às mensagens trocadas pelo Orkut ("scraps"). Mas ele não tem programa especial para acessar redes sociais. Vem é com um aplicativo para usar o MSN (ou Messenger), além, claro, de navegador para acessar sites e um leitor de e-mails. Não espere recursos avançados. O Scrapy não tem Wi-Fi e não é 3G (para acessar a web pela rede da operadora como alta velocidade). Mas tem Bluetooth (conexão sem fio para trocar arquivos entre celulares e outros equipamentos), conexão USB e entrada para cartões de memória – vem com um cartão de 512 MB . A câmera, fraquinha, tem apenas 1,3 megapixels; ele toca MP3, mas não tem rádio; e a qualidade da tela não é lá grande coisa (176 x 220 pixels). A vantagem mesmo está no teclado completo, como o de um computador, que escorrega de trás do aparelho. Outros modelos que usam esse tipo de teclado, como o X1 (SonyEricsson), custam até mais de R$ 2 mil. Ao abri-lo, a tela vira na horizontal automaticamente e exibe opções para se comunicar por mensagens, como o MSN ou SMS. Ele facilita a digitação, mas deixa o aparelho com uma espessura alta (1,79 cm). É um aparelho que tem tudo para agradar quem quer acessar a web de forma prática, mas não é exigente. Fichatécnica SCRAPY (T459) SAMSUNG PREÇO | R$ 499 (sugerido, sem descontos) DETALHES | É um celular simples e barato, mas o teclado é bom para usar o MSN