Um crocodilo na Praça da Matriz Vai ter carpaccio de pupunha e filé mignon ao Cabernet Franc, garante Émile Jung, do Au Crocodile. O chef francês, duas estrelas Michelin, está no País pela 2ª vez. Vem participar do IV Encontro Paraty de Cultura & Gastronomia, desta quinta, 23, até domingo (tel: 3066-7700). Além dos jantares criados por franceses radicados no Brasil, como Damien Montecer e Frédéric Monnier, o evento invade a Praça da Matriz, com aulas gratuitas de culinária ao ar livre.