Um dia antes das eleições, Haddad pede cassação da candidatura de Doria Na véspera do dia das votações do 1º turno das Eleições de 2016, a campanha do prefeito e candidato à reeleição Fernando Haddad (PT) entrou na Justiça Eleitoral com um pedido de cassação do registro de candidatura do adversário João Doria (PSDB), líder das intenções de voto. A acusação é de que o tucano burlou a recente proibição do financiamento empresarial de campanha ao receber repasses de governos estaduais liderados pelo PSDB, por meio de seu grupo empresarial, o Grupo Doria. As doações pessoais respondem pela maior parte do financiamento da campanha do candidato até agora.