Um dia depois, Internet Explorer 7 já tem falha de segurança Menos de 24 horas depois de seu lançamento oficial, o Internet Explorer da Microsoft, nova versão do navegador da empresa, já teve uma falha de segurança relatada. No caso, a brecha foi encontrada pela pouco conhecida Secunia, uma empresa de segurança dinamarquesa. A falha, considerada de pouca gravidade, está no mecanismo de redirecionamento de endereços de internet (URLs) do navegador, o que permitiria ao usuário ser vítima de ataques do tipo phishing scam (que visam roubar informações). O curioso é que a falha não é uma novidade, já que ela também constava da versão anterior do navegador, o IE6, e havia sido descoberta em abril. A vulnerabilidade no IE7 ataca usuários de computadores com o sistema operacional Windows XP usando o mega-pacote de atualizações Service Pack 2 e somente na eventualidade do usuário visitar um site construído especificamente para explorar a falha.