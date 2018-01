Um em cada 10 britânicos é vítima de roubo de identidade Hackers e outros estelionatários online estão fazendo cada vez mais vítimas entre os britânicos, segundo denuncia levantamento da empresa de pesquisas YouGov, feita por encomenda da empresa de energia Npower. De acordo com o estudo, feito com 2200 adultos, cerca de uma em cada 10 pessoas foi ou acredita ter sido vítima de roubo de identidade. O levantamento também sugere que as pessoas com menos de 30 anos são as vítimas mas suscetíveis, por não terem o hábito de protegerem informações pessoais. Dois terços dos entrevistados afirmaram ter repassado a amigos ou familiares e 28% desconheciam que os dados contidos em um boleto de pagamento ou conta poderia ser usada para roubar dados pessoais. Especialistas em prevenção a fraude alertam que contas e outros documentos como extratos bancários deveriam ser rasgados e picados antes de serem descartados no lixo, e que as pessoas deveriam tomar cuidado para, em mudanças, acionar corretamente serviços de redirecionamento postal para prevenir a perda de documentação importante. Segundo estimativas do governo britânico, o custo anual de fraudes e perda de identidade no Reino Unido está atualmente na casa de 1,7 bilhão de libras. Com Agências Internacionais