Um em cada cinco europeus donos de iPod compra músicas online Segundo uma pesquisa da Jupiter Research, 20% dos usuários europeus do tocador iPod, da Apple, compram música na internet. O número, que equivale a um em cada cinco donos destes tocadores, consome uma média de 20 músicas por ano na loja virtual iTunes e, segundo o estudo, são mais propensos a adquirir as canções do que donos de outros equipamentos. O dado, no entanto, não considera que o formato de arquivos AAC (de áudio protegido) usado na loja iTunes não é compatível com diversos tocadores de música digital: muitos aceitam apenas o formato WMA protegido, da Microsoft, e que, claro, não é reconhecido pelos iPods. Também indica que os donos de iPods ou ripam (copiam) músicas de suas coleções de CDs ou então utilizam cópias ilegais de músicas em seus aparelhos. Independente destas barreiras, a Jupiter indica que o mercado de música digital europeu deve movimentar 385 milhões de euros neste ano, praticamente dobrando os valores registrados em 2005.