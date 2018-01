Um em cada três norte-americanos ouve MP3 no trabalho É inegável a crescente popularidade dos tocadores digitais no mercado norte-americano. Uma pesquisa realizada pela consultoria Harris Interactive nos EUA indica que cerca de 32% dos adultos (cerca de 1/3 do total) ouve música em um tocador de MP3 ou outro dispositivo digital. O mesmo levantamento indica que 10% dos ouvintes gasta metade de seu tempo ouvindo músicas, sendo que quase metade dos adultos entre 25 e 29 anos (48%) ouvem música enquanto trabalham. O lado positivo da estatística é que este hábito não atrapalha sua produtividade: 79% dos ouvintes afirmam que a música aumenta sua produtividade e a satisfação no trabalho.