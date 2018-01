Um em cada três norte-americanos vê notícias na Web Um levantamento realizado pela organização norte-americana Pew Research Center indica o crescimento no uso de sites noticiosos como fonte de informação para o público norte-americano. Segundo o levantamento, um em cada três norte-americanos usa a Web como fonte de notícias, contra apenas um em cada 50 há dez anos. A análise indica também que a Web é fonte suplementar de informação para o norte-americano médio, sendo usada em conjunto com outros meios eletrônicos, jornais e revistas. Seu principal valor é a conveniência, e o noticiário em tempo real, ou seja, a mídia online não é utilizada como fonte de informação detalhada. Jornais, que haviam perdido público com a internet, estão agora investindo em edições digitais para reter leitores, embora leitores exclusivos das edições online sejam poucos. Quatro em cada dez norte-americanos lê um jornal regularmente, mas apenas 6% acompanham versões online dos jornais; cerca de 4% lêem tanto a versão impressa como online e 2% lêem apenas a versão online. Dos 23% que afirmaram que consultam o noticiário online regularmente, apenas uma minoria visita os sites de jornais, preferindo procurar portais e endereços que centralizam as principais manchetes e a cobertura do noticiário como os portais MSNBC, Yahoo e o site da CNN, que têm posição de destaque na cobertura online. O estudo considerou entrevistas feitas com 3204 adultos entre o dia 27 de abril e 22 de maio.