Um filme que deu origem a um blog ou vice-versa "Estaria me vendendo ao mercado? ‘Talvez sim’, sugeriu minha mulher. ‘Obviamente que sim’, afirmou minha filha. Mas é claro que eu neguei." No último post de seu blog Diário de Blindness (blogdeblindness.blogspot.com), Fernando Meirelles fala sobre as muitas mudanças que fez no filme, algumas delas sugeridas pelos produtores do longa. Na época, ele ainda trabalhava na montagem do filme. A versão que será exibida a partir desta sexta-feira no País é a de número 14. Com franqueza e um texto humano e envolvente, Meirelles manteve o diário sobre os bastidores da produção de Ensaio sobre a Cegueira durante sete meses. "Quando um jornalista me perguntou, durante o Festival de Toronto, como seria o filme, eu me dei conta de que não tinha nada muito sólido para responder. Menti que não contaria para não estragar a surpresa", escreveu Meirelles, com surpreendente honestidade, em seu primeiro post. Medos, dúvidas e incertezas permeavam a sua cabeça. Mesmo assim, ele decidiu compartilhar a insegurança com o público. "Comecei a escrever pelo prazer. Achei que me ajudaria a pensar no filme e de fato me ajudou a entender a história e isso deve ter afetado o resultado final de alguma maneira", analisa. Apesar da repercussão causada pelo blog, ou talvez por causa dela, Meirelles largou o site do dia para noite. "Eu parei subitamente quando percebi que (o blog) estava sendo traduzido em outras línguas e se espalhando. Me assustei e abandonei", conta ele, que diz ter gostado da experiência e pretende repeti-la. E por falar em projetos, o próximo filme de Meirelles, que deseja se dedicar a produções internacionais, deve ser uma comédia. CINEMA DIGITAL Ensaio Sobre a Cegueira, que abriu a última edição do Festival de Cannes e colheu muitas críticas, é ainda o primeiro filme dirigido por Meirelles repleto de efeitos especiais. "Há 298 efeitos digitais no filme, tem até figuração 3D, mas evidentemente ninguém percebe", garante. Adepto da película, entretanto, ele confidencia que roda uma minissérie para a Rede Globo em digital e está gostando muito da experiência. "Dependendo do resultado final, pode ser que eu nunca mais use película na vida", diz.B.G.