Um laboratório de sabores

Daqui a menos de um mês, São Paulo vai virar o ponto de encontro dos estilos culinários do País. O Paladar - Cozinha do Brasil, evento realizado de 4 a 7 de junho pelo Estado em parceria com o Grand Hyatt, reunirá chefs brasileiros e estrangeiros, além de outros experts em gastronomia e bebidas. Serão quatro dias de aulas, degustações, jantares e atividades especiais, tendo como elemento central os sabores nacionais - com seus produtos, seus pratos, tradições e perspectivas de futuro. Veja também: Programação do Paladar - Cozinha do Brasil No ano passado, este verdadeiro laboratório aproximou chefs consagrados, quituteiros e profissionais com as mais diversas formações e conhecimentos. Neste ano, essa característica permanece, mas com a participação altamente enriquecedora de grandes chefs estrangeiros - não apenas aqueles já radicados no País, que, para nós, já são brasileiros. Mas também de grandes nomes internacionais. Estão chegando os espanhóis Andoni Luis Aduriz (do Mugaritz, no País Basco) e Oriol Rovira (do Els Casals, na Catalunha) e o italiano Massimo Bottura (da Osteria Francescana, em Modena). A ideia é que, durante o evento, os cozinheiros exponham seus conhecimentos, troquem experiências com os colegas, mostrem receitas - e tudo isso poderá ser acompanhado pelo público. QUESTIONAMENTOS Totalmente dedicado ao fomento da culinária brasileira, este encontro (já em sua terceira edição) mantém os questionamentos básicos e os princípios originais: investigar produtos e técnicas nacionais; compreender melhor os ingredientes regionais; promover o intercâmbio de cozinheiros; buscar a construção de uma gastronomia de feição brasileira. Alex Atala, Mara Salles e Edinho Engel, que participam desde a versão inaugural do projeto, em 2006, estarão presentes. Carla Pernambuco, Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira, Ana Soares, Alain Poletto, Claude Troisgros, Roberta Sudbrack, Nelsa Trombino, Jerônima Barbosa e outros grandes nomes vão compor um extenso painel de atividades (veja a agenda). Neste ano, o Paladar - Cozinha do Brasil traz para São Paulo alguns estreantes, que não participaram do evento de 2008, também realizado no Hyatt. Entre eles, Ana Cláudia Frazão, chef e pesquisadora do Recife; Bernard Twardy, cozinheiro francês radicado em Fortaleza; e, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Conde Aquino e Dona Brazi, com produtos e pratos do Rio Negro. DO VINHO AO CAFÉ Cerveja, cachaça, café e, claro, vinhos, serão objeto de apreciações comandadas por especialistas. Já as palestras vão tratar de temas como a importância de criar denominações de origem controlada no Brasil (com Roberto Smeraldi). E a apresentação de frutas pouco conhecidas, conduzida por Neide Rigo. JANTARES ESPECIAIS Os almoços e jantares organizados pelo Grand Hyatt terão uma presença brasileira ainda mais forte (ao lado, a lista completa). Entre os menus organizados pelo Grand Hyatt, está o jantar Novos Baianos - grupo que reúne Edinho Engel, Beto Pimentel, Marc LeDantec e Paulinho Martins. E o encontro entre Brasil e Peru promovido por Carla Pernambuco e Coque Ossio. Os catalães Oriol e Marta Rovira, do Els Casals, restaurante de uma estrela Michelin, também preparam um menu especial. O Hyatt apresenta ainda - o evento é brasileiro, mas jamais xenófobo - um salão internacional, com degustações de vinho de vários países. Mais informações e compra de ingressos, 11- 2838-3222 e paladardobrasil@hyatt.com.br. Ou em www.paladardobrasil.com.br.