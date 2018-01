Um lugar onde tudo acaba em azeite

Já está funcionando o D’Olivino Restaurante, combinação de restaurante de cozinha mediterrânea, loja de vinhos e azeites, e espaço para cursos e degustações. Instalado nos Jardins, com os tons da região italiana da Toscana o empreendimento funciona no lugar do extinto Saint Tropez de Todos os Santos, de Isaac Azar. O cardápio oferece pratos harmonizados com azeites, quase sempre aromatizados. A brincadeira começa nas entradas, continua nas massas, risotos, peixes, carnes, aves e vai até a sobremesa. O salão fica no térreo e a loja, no mezanino, onde há adegas separadas para os brancos e tintos, importados pela D’Olivino e por outras empresas, entre elas Zahil, Vinea e Vinci. O estoque tem ênfase nos portugueses e espanhóis, com alguns rótulos franceses e italianos. No caso dos azeites, além dos ibéricos, há marcas da Itália. Uma ampla mesa de madeira será palco da programação da casa, que vai incluir degustações e cursos sobre azeites e vinhos. O bacalao alioli é puxado no extravirgem D’Olivino – R. Haddock Lobo, 1.159, Jd. Paulista, 3068-9797