Um Maní só para festas As maniocas vão pular para o vizinho do restaurante Maní (Rua Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, tel. 3085-4148). Não, a chef Helena Rizzo e seu marido Daniel Redondo não pretendem tirar do cardápio a festejada combinação de 13 tubérculos, servidos, cada um em seu ponto, com caldo de tucupi e leite de coco. O prato vai apenas emprestar seu nome ao espaço para eventos que deverá ser inaugurado ainda este ano, na casa ao lado do restaurante. O lugar já está em reforma. Helena e Daniel vão ter de se dividir entre as duas cozinhas. Ainda não está decidido, mas é provável que ela fique no restaurante e ele assuma o novo espaço. O Maniocas vai manter o estilo do Maní na decoração e no cardápio.