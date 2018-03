Um manual com 8 capítulos

O Programa de Boas Práticas Agropecuárias (Bovinos de Corte), da Embrapa Gado de Corte em parceria com outras entidades, abrange não só a questão do manejo dos animais, mas define critérios mais amplos a serem seguidos pelos produtores. "Função social do imóvel rural, gestão social e ambiental, bons tratos e ética na produção animal, formação e manejo de pastagens, manejo alimentar, instalações rurais, manejo pré-abate e gerenciamento da propriedade são os itens que compõem o programa", enumera o coordenador-nacional do programa e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Ezequiel Rodrigues do Valle. Ele explica que o objetivo do programa é aumentar a rentabilidade e a competitividade do sistema produtivo. "A adoção de boas práticas traz vantagens para o produtor, como a redução de custos de produção, aumento da rentabilidade e acesso a mercados que valorizam alimentos seguros, oriundos de sistemas de produção sustentáveis." PONTOS CRÍTICOS Pelo programa, diz Valle, o produtor identifica pontos críticos no sistema de produção, que merecem melhorias, e faz os ajustes em tempo hábil, de modo a se reduzirem as perdas e melhorar o desempenho do rebanho. "Essas mudanças asseguram ao mercado consumidor que os alimentos atendem a critérios mínimos de qualidade e são provenientes de sistemas de produção sustentáveis, do ponto de vista ambiental social e econômico." Segundo Valle, muitos criadores já utilizam boa parte dos procedimentos recomendados pelo programa, mas itens voltados ao gerenciamento da propriedade, gestão social e ambiental ainda precisam ser mais trabalhados. Quanto ao gerenciamento, o ponto crítico é a manutenção e a atualização dos registros zootécnicos, do movimento de animais e do controle de insumos utilizados. "A capacitação de trabalhadores para o cumprimento dessas tarefas é essencial", diz. O Programa BPA teve início em Mato Grosso do Sul, em 2005, mas só em 2007 passou a ter âmbito nacional.