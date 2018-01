Um mês depois, roubo à Samsung ainda é um mistério Um mês depois que um bando armado invadiu a fábrica da Samsung em Campinas (SP), rendeu uma centena de funcionários e fugiu levando sete carretas carregadas com produtos eletrônicos de alto valor, o crime continua um mistério. Até a tarde desta quinta-feira 7, nenhum dos autores do assalto tinha sido preso, nem a carga, ou parte dela, tinha sido recuperada. A polícia vem mantendo sigilo sobre o caso, com o pretexto de preservar as investigações.