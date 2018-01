Um milhão de mexicanos sofrem lesões devido a computadores

Aproximadamente um milhão de mexicanos sofrem de lesões nos tendões das mãos por causa do uso abusivo de computadores e videogames, informou na segunda-feira, 21, o Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS). O diretor de Medicina Física e Reabilitação da Região Norte do IMSS, Ignacio Devesa, disse que os danos aos tendões das mãos acontecem principalmente por causa das pressões excessivas do polegar durante um tempo prolongado ao manipular os controles de videogames. Devesa explicou que existem mais de 15 milhões de usuários de videogames no México, e informou que a cada ano mais de três mil pessoas são atendidas com tendinite por causa dos jogos. O médico Jaime Castellanos Romero alertou que se não for tratada a tempo, a tendinite pode chegar a incapacitar o paciente para a vida profissional. Como medida preventiva, os médicos recomendam intervalos a cada meia hora de uso dos computadores e videogames, além de movimentar sempre os braços e as mãos e evitar posturas inadequadas.