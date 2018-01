Um oscar que ninguém deseja ganhar O cinéfilo americano John Wilson só descobriu que framboesa dourada era algo de comer quando foi registrar o nome de seu prêmio, o Golden Raspberry. Desde 1981, a framboesa de ouro de Wilson "premia" os piores filmes, atores e atrizes do ano. "Não sabia que existia uma coisa na natureza chamada framboesa dourada. A palavra raspberry (framboesa) também tem um som que é uma onomatopeia insultuosa, algo usado para tirar um impiedoso sarro de alguém", disse Wilson ao Paladar, por telefone. O prêmio foi criado por brincadeira. "Assistia às cerimônias do Oscar e sempre esperava que aquilo melhorasse. Como não aconteceu, resolvi fazer algo a respeito para ‘honrar’ aquele monte de filmes ruins lançados anualmente", diz. Mas, e quanto à fruta? "Já provei e comprei para servir aos membros de nossa ‘academia’. Não sei se é influência do prêmio, mas prefiro a vermelha." Para votar nos piores filmes do ano entre em: http://www.razzies.com/.