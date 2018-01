Um PC para controlar todo entretenimento Uma tendência em forte ascensão no Hi-Fi show foi a proliferação dos media PCs, computadores que, além de suas funções tradicionais, ainda funcionam como centrais de entretenimento doméstico. No último ano, vários aparelhos chegaram ao mercado, inclusive com design mais bonito e atraente, feitos para serem integrados ao ambiente. Evolute, Megaware, HP e outros fabricantes mostraram seus computadores voltados à integração entre áudio, vídeo e imagem no ambiente da sala de estar. Em uma sala especialmente preparada, com direito a pipoca, som surround e tela Full HD, o sistema foi mostrado aos consumidores, que testaram o controle remoto e assistiram a vários clipes em alta definição. "A quantidade de fotos que se tira hoje é absurda, assim como a quantidade de músicas e vídeos que se estoca. Um ecossistema que reúna, de forma organizada e de fácil acesso, todo esse conteúdo, é importante", afirmou Ricardo Wagner,gerente de produto da Microsoft Brasil. "Um PC pode continuar a ser um PC, fazer de tudo o que se espera, mas ele pode fazer muito mais." Um media PC roda obrigatoriamente o Windows Vista Home Premium, que tem o Windows Media Center embarcado. A maior vantagem do Media Center é que o usuário não precisa de teclado e mouse para controlar o sistema. Apenas com o controle remoto é possível acessar os conteúdos de mídia e até games, que podem ser jogados com várias pessoas. A maior diferença entre um PC comum e um media PC é a presença de uma placa sintonizadora de TV e o controle remoto. Além de assistir à programação na tela do PC, é possível gravar os programas e assisti-los depois, inclusive em outro PC equipado com o Windows Media Center. Com a chegada dos sintonizadores do padrão de TV digital de alta definição, gravações de altíssima qualidade, com 1080 linhas entrelaçadas, serão realidade. A grande inovação dos media PCs é a integração de todos os computadores de um ambiente em um ecossistema multimídia. Em vez de transferir seus arquivos de áudio, vídeos e fotos de uma máquina para outra, o Windows Media Center permite que na mesma rede, com cabos ou Wi-Fi, todo o conteúdo seja compartilhado e utilizado como se estivesse estocado localmente na máquina. Mesmo o console de última geração da Microsoft, o Xbox 360, também faz parte dessa rede, acessando e compartilhando o conteúdo que tem gravado em seu HD.