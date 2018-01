Um PC quebrado, uma reposição rápida e a Copa 2006 Numa das histórias curiosas que correm nos bastidores da Copa do Mundo, quem poderia imaginar que a troca de um micro fosse um item importante para o escrete canarinho? Pois foi exatamente o que aconteceu nesta Copa da Alemanha. É que o Tablet PC modelo TC4200, usado pelo preparador físico da Seleção Brasileira na Alemanha, Moraci Sant´anna, não recebeu o mesmo cuidado dispensado aos atletas em seu transporte até o jogo realizado em Genebra, na fase preparatória para o torneio. Conclusão? Um mal funcionamento que impedia o micro de ser usado para acompanhar o desempenho dos atletas. Quem recebeu o primeiro alerta foi a Agnus, que desenvolveu o software usado por Moraci na captação de dados da Seleção. Os técnicos da empresa, juntamente com o gerente do volume solution center de HP Services, até realizaram uma conferência com o próprio preparador para entender melhor o que estava acontecendo. A solução? A mais rápida reposição do equipamento. "Decidimos entregar um nova máquina, pois entendemos que situação necessitava de uma ação rápida da nossa parte", disse Eduardo Rodrigues, gerente da HP. A entrega foi possível com essa rapidez graças a um providencial funcionário da HP que já estava com sua passagem em mãos para assistir à primeira fase do torneio na Alemanha. Contente pela incumbência de última hora, Eduardo Dias entregou o Tablet no último sábado, dia 10 de junho.