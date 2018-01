Um pot-pourri de conversas

AS NOVAS RELAÇÕES ENTRE EUA E LÍBANO A escritora e jornalista sírio-libanesa Anissa Helou, colaboradora do jornal inglês Financial Times e o americano James Oseland, editor-chefe da revista Saveur, se encontraram no início das atividades do Paladar - Cozinha do Brasil. A empatia foi imediata. Resultado? Assistiram a várias palestras juntos, almoçaram, jantaram, provaram de tudo, trocaram impressões sobre o País e se divertiram muito. O ITALIANO REBUSCADO E O MINEIRO-BAIANO CURIOSO O chef Edinho Angel foi conhecer de perto o Varoma, um apetrecho do Thermomix utilizado por Maurizio Remmert, gourmet italiano radicado no Brasil, conhecido pela precisão milimétrica no cozinhar e por seus gadgets. O BASCO, O FÍGADO E O CRÍTICO ESFOMEADO Acostumado a ser o entrevistado no Brasil, Jeffrey Steingarten pediu meia hora ao chef basco Andoni Luis Aduriz... para uma entrevista. Bloquinho na mão e intérprete a postos, disse que tinha todos os seus livros. Queria saber mais sobre foie gras. Começou ali um diálogo hipnótico. Não eram perguntas simples, do tipo "qual o melhor foie?", mas dúvidas científicas, para as quais não há respostas. Ainda. Os dois entraram num quase delírio, desfiando listas de produtores, lugares e detalhes. Andoni elogiou o foie gras do norte do Estado de Nova York, no Vale do Hudson. Steingarten queria saber a razão para um ganso ser melhor que outro. Seria genética? "Não, todas as matrizes europeias saem dos mesmos dois ou três produtores de filhotes. Lido com a hipótese de ser a alimentação", respondeu o basco. E prosseguiu: "Sabe o que é mais interessante? As moléculas dos melhores foies têm comportamento idêntico no calor do fogo, e isso não tem nada a ver com o tamanho do fígado." Pegou a caneta e o bloco do jornalista americano e começou a desenhar células e núcleos. "Temos fotos de 40 produtos, análises de laboratórios. Quero entender isso faz muito tempo. Estudei com patologistas e médicos. O melhor fígado é removido com a carne da ave ainda quente." Surgiu um convite: "Você conhece a Extremadura?" Steingarten fez que não. "Pois está convidado. Lá estão os melhores gansos ibéricos, alimentados com as mesmas bolotas de carvalho que nutrem os melhores porcos patanegra do mundo." O famoso homem que comeu de tudo perguntou apenas qual a melhor época para a viagem. Vão juntos, no outono.