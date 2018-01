Um punhado de novidades

PARA ABRIR | Com apenas um toque Esta semana, as feiras Abup e House & Gift Fair apresentam as novidades em equipamentos e utensílios para a cozinha. O Paladar fez uma seleção de produtos interessantes como estes abridores de latas e potes da Kitchenc.c., que funcionam a pilha, com apenas um toque. Basta encaixar o abridor na lata ou pote e apertar o botão. A tampa sai fácil. Na Pepper (tel. 3073-0333), o abridor de potes vai custar R$ 119 e o de latas, R$ 99,90. Os produtos também estarão à venda na Oren (tel. 3062-8669) e na Artmix (tel. 3064-8991), a partir da semana que vem. CHARME | Na medida Em diferentes cores e com design assinado pela inglesa Joseph & Joseph, a colher medidora também funciona como ímã de geladeira e porta-recados. Por R$ 21, na Utilplast (tel. 3088-0862). BAIXA TEMPERATURA | Bem guardadas Especializada em adegas climatizadas, a Art des Caves (tel. 5525-2400) lança sua primeira adega para cervejas. Tem termostato eletrônico e comporta até 48 latas e 14 garrafas. Por R$ 3.500. UM BRINDE | Com bolhas de sabão Desenvolvido pela americana Chef’n, o lava-taças vem com recipiente para o detergente e esponja que se adapta aos diferentes tamanhos de copos.Custa R$ 59, na Prana (SAC: 3571-0577). NO VAPOR | E sem gordura O estojo de silicone da marca espanhola Lékué é próprio para cozinhar legumes e peixes no vapor, podendo ir direto para o forno ou micro-ondas. Outra vantagem é que não precisa ser untado com gordura, pois os alimentos não grudam nele. Estará à venda na Doural (tel. 3328-6228), por R$ 158. GELADINHO | Por mais tempo A jarra vietnamita da marca HEC tem duas paredes de acrílico e um gel entre elas, que congela e mantém a bebida gelada por mais tempo. Por R$ 94, na Alimport (SAC: 3392-2202). BATE, MISTURA... | Em qualquer lugar O multifunções Free Cordless, da grife italiana Ariete, pica, bate e mistura qualquer alimento. Compacto e versátil, ele não tem fio e vem com bateria recarregável, o que permite o uso até longe da cozinha. À venda pela Imeltron (SAC: 19 3202-1600), terá preço médio de R$ 600. INFUSÃO | Na xícara O bastão para chá é feito de aço inox e possui um recipiente interno para colocar as ervas. É da marca alemã Blomus e importado pela Prana (SAC: 3571-0577). Deverá custar R$ 124. PORÇÕES | Desperdício zero Não sabe a quantidade certa de espaguete para duas, três ou mais pessoas? Este medidor de macarrão da Joseph & Joseph deve ajudá-lo. Na Utilplast (tel. 3088-0862), por R$ 38.