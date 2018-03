Um quarto dos adolescentes dirige veículos, diz IBGE

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), em que os próprios adolescentes respondem sobre hábitos e comportamento, 27,1% dos estudantes do 9º ano informaram ter dirigido nos 30 dias anteriores à pesquisa.

O hábito é mais difundido entre os meninos, pois 38,6% dos alunos informaram ter dirigido veículos motorizados. Entre as alunas, são 16,6%.

Para o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa da Silva Jr., a informação é importante para Estados e municípios fortalecerem a fiscalização do cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Ele destacou o maior uso de veículos nas Regiões Norte e Nordeste.

"Talvez isso tenha a ver com a substituição de bicicletas ou transporte animal por motos", afirma Silva Jr.

Para piorar a situação de risco, 19,3% dos estudantes declararam não ter usado capacete ao andar de motocicleta nos 30 dias anteriores.