Um smartphone que não pesa tanto no bolso

Finalmente a Nokia traz ao Brasil um smartphone que tem um teclado completo sem perder a beleza do design. O E71, lançado pela Vivo na semana passada, é um pouco menor do que o iPhone 3G e ainda traz um acabamento metálico, de cor grafite, nas laterais e na tampa da bateria. Ele é um dos smartphones mais bonitos do mercado e que se encaixam perfeitamente no bolso da calça. É ótimo para quem precisa de um telefone para trabalhar, ler e responder e-mails e abrir arquivos do Office. A compatibilidade com redes 3G e internet sem fio (Wi-Fi) permite escolher livremente como vai se conectar à web. Ele ainda tem uma antena GPS e vem como o programa de mapas da Nokia. As qualidades e o preço baixo para aparelhos do tipo (R$ 989, no valor sem descontos das operadoras) tornam o E71 um dos concorrentes mais fortes de telefones BlackBerry, que fazem a cabeça de executivos. Até mesmo quem é apaixonado pelo N95 – um dos modelos de celular mais vendidos no mundo – vai olhar diferente para o famoso telefone depois de conhecer o E71. Além de ter metade da espessura do N95 – que mede 2,1 centímetros –, seu teclado utiliza o mesmo padrão dos computadores (QWERTY), o que facilita demais a digitação de mensagens de texto e e-mails. O teclado ainda é compatível com a língua portuguesa, com teclas específicas para o ‘Ç’ e acentos do nosso idioma. O telefone dá a impressão de ser uma versão melhorada do E61i, outro modelo de smartphone da Nokia que já usava um teclado grandão. As teclas foram espremidas para diminuir a largura horrível e imensa que o seu ‘primo’ tem, de 7 centímetros contra 5,7 do E71. Aí vem o problema. Com botões menores, é preciso digitar com bastante atenção para não botar o dedo na letra errada ( e isso acontece com uma freqüência irritante). Como a maioria dos aparelhos da Nokia, o E71 usa o sistema operacional Symbian, versão S60 3ª edição. Ele é para o celular como o Windows é para os PCs e permite que você instale uma infinidade de aplicativos úteis, como o Mail Exchange, que sincroniza e-mails de servidores Exchange de empresas. Porém, os detalhes gráficos do E71 deveriam ser melhores. Os desenhos dos ícones, menus, etc. são simples demais para um smartphone. Há outros probleminhas pontuais. O brilho da tela é fraco, mesmo no nível mais intenso. E o programa para navegar na web, apesar de não ser ruim, demora para ajustar a página à tela. Se você preferir usar outro navegador, como o Opera Mini, também sofrerá um pouco. Ao completar uma caixa de texto, como o campo de buscas do Google, ele abre uma janela inteira para que você digite a palavra a ser buscada. Desnecessário. Ficha técnica E71 NOKIA PREÇO | R$ 989 (sugerido pelo fabricante, sem descontos). OPERADORA | Só a Vivo venderá o E71 até o fim de novembro. O celular custa entre R$ 649 – no plano de 50 min. (R$ 52, por mês) e pacote de 50 MB (R$ 49,90) – e R$ 10 – a partir do plano de 650 min. (R$ 288) e internet ilimitada (R$ 119,90). DETALHES | 3G, Wi-Fi, GPS, 110 MB de memória interna e vem com cartão de 2GB