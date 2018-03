Um tempo que passou Os anos do músico Renato Russo (1960-1996) em Brasília, do despertar de sua paixão pela música à formação da Legião Urbana são o foco do roteiro de Somos Tão Jovens (foto). O filme de Antônio Carlos da Fontoura deve agradar a fãs da banda brasiliense e de outros grupos contemporâneos - como Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. Pág. 40.