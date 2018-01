Um terço dos homens acha normal terminar namoro por e-mail

Uma pesquisa feita pelo instituto Nielsen Online mostra que apenas uma em sete mulheres acham aceitável terminar um relacionamento por e-mail, enquanto um a cada três homens tem a mesma opinião. O levantamento foi feito com 1.713 usuários de e-mail maiores de 18 anos nos Estados Unidos, clientes do AOL Mail, Gmail, Hotmail e Yahoo Mail. Veja a íntegra da pesquisa (em inglês) O estudo foi encomendado pelo Google para saber o envolvimento do comportamento humano com a internet. Homens, por exemplo, são mais abertos a ter contas secretas de e-mail (17%) do que mulheres (9%), diz a pesquisa. Por outro lado, mulheres têm mais o hábito de espiar e-mails alheios (27%) do que homens (21%). Outro dado curioso é o que mediu o número de "contas conjuntas". Um quarto (ou 25%) dos pesquisados mantém um e-mail comum com o(a) parceiro(a). Muitos deles utilizaram o e-mail para começar a namorar. Os usuários entre 18 e 24 anos que gostam de usar e-mails para convidar pessoas para sair foram 69%, contra 58% das pessoas com mais de 55 anos.