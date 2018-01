Um terço dos internautas dos EUA já usou internet sem fio Um terço dos internautas dos Estados Unidos já navegou pela web por redes sem fio para mandar e-mail, ler notícias ou fazer outra atividade, afirma uma pesquisa divulgada neste fim de semana pelo Pew Internet Project. A pesquisa também descobriu que uma parcela de 20% dos internautas norte-americanos têm rede sem fio disponível em casa, o dobro do valor encontrado em janeiro de 2005. "Sabemos que conexões de internet rápida sempre ligadas realmente aprofundam o relacionamento das pessoas com a internet, a soma da opção sem fio leva essa tendência um passo adiante", disse John Horrigan, diretor associado de pesquisa do Pew Internet Project. "A conveniência do acesso sem fio dá às pessoas a chance de mandar e-mail rapidamente para alguém enquanto espera sua consulta no médico ou checa as notícias do dia no caminho para o trabalho." Cerca de 34% dos internautas pesquisados informaram que se conectaram à internet por meio de um notebook, computador de mão ou celular. O levantamento ouviu 798 internautas e tem margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Resultados detalhados podem ser consultados diretamente pelo site do projeto.