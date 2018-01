Uma aposta, mais de 2 milhões de hits e o sexo a três A expressão marketing viral designa aquelas manias da internet, comportamentos que se espalham como vírus e que levam milhares de usuários a visitarem um site, um blog, assistir a um vídeo. Exemplos de ações virais não faltam, como o vídeo com o ´segredo do Ronaldinho Gaúcho´ (feito pela agência da Caixa Econômica Federal) ou postar mensagens na página de Katilce Miranda no Orkut (para quem já esqueceu, foi a garota que deu um selinho no Bono, vocalista do U2). Prever o rumo de ações virais não é simples, tanto é que muitos gurus do marketing se debruçam sobre estes fenômenos para entender seu genoma. Só que às vezes a internet nos dá exemplos extremos de que pode não ser tão difícil conquistar milhares de visitas. Nos EUA, por exemplo, o norte-americano Kevin Hanson, de Scottsdale, Arizona, montou o site Helpwinthisbet (algo como ajudeaganharessaaposta). No endereço, Kevin, ou melhor, ´Dan´, divulgava a seguinte história: havia dito à namorada - o endereço mostra a suposta foto da garota - que qualquer um poderia gerar 2 milhões de visitas a um site. A ´namorada´ retruca. Chama Dan de idiota. Ele diz que poderia conseguir 2 milhões de visitas em um site quando quisesse. Ela, confiante, diz que toparia até fazer um menage à trois com outra garota se ele atingisse a marca. Ele monta o site no dia 14 de março, contando com a solidariedade masculina e a internet para gerar visitas. A situação na quinta-feira, quando o site começou a circular pelo Brasil via redes de amigos no MSN Messenger, era que o contador no pé da página acumulava 398 mil visitas. O número no final desta sexta feira? Mais de 5 milhões de hits. O fenômeno pode ilustrar muitas coisas. Será que a possibilidade de sexo a três é uma causa nobre o suficiente para mobilizar milhares de internautas a visitar o site compulsivamente? Será que o contador de visitas é confiável? Se for, coloca o site definitivamente na história dos fenômenos virais. Mas não há respostas no site, que permanece sem atualizações em seu conteúdo e nem traz comemorações pela marca. Também não há respostas por parte de Kevin Hanson, que não deu retornou às solicitações por e-mail da reportagem. Mas uma coisa é conclusiva: independente de "Dan" conseguir ou não sua noitada de sexo a três, definitivamente ele não é um idiota.