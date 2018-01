Uma blitz na Restaurant Week Numa experiência relâmpago na última terça-feira, a equipe do Paladar testou alguns restaurantes que participavam da São Paulo Restaurant Week. O resultado mostrou que houve uma afinação das casas ao espírito do evento (oferecer sua cozinha por preço simpático), com a oferta de pratos de qualidade e serviço atencioso. Nos anos anteriores inúmeros tropeços comprometeram o evento inspirado em festival semelhante de Nova York. BONS - Lulas com molho de mostarda, do Le Buteque, sopa creme, do Marcel Tomara que Erick Jacquin inclua no cardápio do Le Buteque dois itens criados para o menu especial da casa: as lulas grelhadas com delicado molho de mostarda, na entrada, e a linguiça de peixe, saborosíssima, prato principal. Quem quiser provar a comida do chef nesta semana terá de ir a esse restaurante, já que não há mais vagas para o La Brasserie até o fim do evento. No Antiquarius as reservas também estão esgotadas. O restaurante português participa apenas no almoço, e na terça-feira a espera por uma mesa era de uma hora. O Bistrô Charlô reservou apenas metade dos lugares ao evento e já não tem mais vagas. Na terça, no almoço, a salada verde com terrine estava melhor que o penne com lascas de bacalhau e azeitonas pretas servido em seguida. Coube à sopa de maracujá com sorvete de coco equilibrar o peso do prato principal. No Marcel, as mesas no jantar estavam ocupadas por casais jovens em sua primeira visita ao tradicional francês. O menu ofereceu uma gostosa sopa cremosa de cenoura com farofa de azeitona preta e, como prato, posta generosa de salmão com molho de cogumelo (peixe no ponto exato) e um toque da cozinha de vegetais do chef Raphael Despirite: maxixe em delicada conserva. Na sobremesa, profiterole. Já o Picchi estava vazio, mesmo oferecendo apetitoso menu especial: na entrada, boa polenta com gorgonzola; como principal um correto raviolini recheado de carnes e legumes ao burro e sálvia. A repórter, que deixou a casa às 20h50 era a única cliente. "Temos reservas a partir das 21 horas", disse o maître.