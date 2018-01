Uma cultura dividida em duas "O que antes era impossível e ilegal, hoje é apenas ilegal", explica Lessig logo ao início de seu novo livro, Remix, cujo subtítulo pode ser traduzido como Fazer Arte e Comércio Florescer em uma Economia Híbrida. Tal economia é a mesma provocada pela remistura sugerida no título e que diz respeito justamente a duas culturas que coexistem neste nascimento da era digital que vivemos hoje. Lessig divide a cultura atual em duas vertentes: a cultura que apenas lê (RO, do inglês "read-only") e a que lê e escreve (RW, "read/write"). Ele define a primeira como passiva e alfabetizada, em que a fonte de informação é profissional. Já a segunda, nascida com a internet, é mais ativa, é mais audiovisual do que letrada e produz conteúdo com a mesma facilidade e voracidade que consome. Lessig explica como ambas podem coexistir, mas que a mudança na legislação é crucial nesta nova realidade. Seus próximos livros são sobre a constituição americana e sobre corrupção, seu atual foco de trabalho.