Uma delicatessen ao lado do Bar des Arts Espiada com curiosidade por quem passa pela rua, a casa da Av. Higienópolis que abrigava o MAM será transformada em delicatessen e terá chá da tarde. O endereço foi ocupado pelos mesmos sócios do Bar des Arts – o chef Giancarlo Bolla e o decorador Jorge Elias à frente. A casa, que deve abrir até o final do ano e promete pratos menos elaborados e ambiente despojado, vai partilhar do mesmo jardim que hoje acolhe os fumantes que frequentam o Shopping Pátio Higienópolis.