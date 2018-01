Uma em cada 10 empresas brasileiras adotará VoIP em 2007 As empresas estão cada vez mais atraídas pelas vantagens da telefonia pela internet, por meio das plataformas VoIP, ou voz sobre IP. A partir da dinamização da linha de comunicação via Internet, o economista Laerte Martins acredita que a perspectiva para 2007 do mercado de Voz sobre IP é de expansão na comercialização em 10%, o que representa que uma a cada 10 empresas substituirá a telefonia convencional pelo sistema de Voz sobre IP. No Brasil há pelo menos 125 empresas que oferecem serviços de VoIP. Aliou-se tecnologia, qualidade, crescimento de banda larga e preço mais baixo do que as operadoras de telefonia convencionais para ganhar o cliente. De acordo com o economista, o mercado tem que se preparar para o ponto de equilíbrio, que se ajusta pela oferta e demanda e que se estabiliza ao longo do tempo. A previsão de crescimento do mercado de Voz sobre IP não surpreende o diretor comercial da VipVox Bruno Zammataro. Ele garante que está atento ao movimento do mercado. ?O IP veio para ficar, não tem mais volta. Os benefícios proporcionados pelo VoIP, com destaque para a economia, já são entendidos pelas empresas e pessoas físicas e em um futuro muito próximo será raro encontrar uma empresa que ainda não aderiu à esta tecnologia?. Crescimento O avanço rumo ao VoIP não está, contudo, restrito ao Brasil: estudo publicado pela empresa de pesquisas Infonetics Research mostra ganhos no mercado de VoIP para o futuro próximo. Segundo a companhia, o mercado dos servidores e equipamentos relacionados a sistemas IP mais que dobrará de tamanho até 2009, quando movimentará US$ 5,8 bilhões, quase dobrando de tamanho em relação aos US$ 2,5 bilhões de 2005, registrando crescimento de 26% ao ano.