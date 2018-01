Uma em cada cinco casas européias dispensa telefone fixo

Um em cada cinco lares da Europa utiliza apenas o telefone celular como opção para comunicação, dispensando totalmente a linha fixa, segundo pesquisa realizada pela Eurostat, órgão de estatísticas da Comissão Européia. O levantamento mostra que a Lituânia é o país que mais dispensou a telefonia fixa, com 48% das casas usando exclusivamente o celular. A Finlândia ficou em segundo, com 47%. A média entre os países da União Européia é de 18% das casas sem telefone fixo. A pesquisa revela um "racha" entre os antigos e os novos membros da União Européia no que se refere ao uso da telefonia fixa. Os países mais antigos no bloco, como Alemanha e a Grã-Bretanha tendem a ter menos casas com uso exclusivo de celulares (11% e 13%, respectivamente) do que nações recentemente admitidas, como a República Checa (42%). Uma das explicações para a diferença é o fato de a penetração da telefonia fixa nos antigos países comunistas ser muito mais baixa do que em nações como a França. Em muitos países do Leste Europeu, o celular é o primeiro telefone de vários cidadãos. O estudo mostra ainda que hoje existem em média 95 telefones celulares para cada cem europeus. Luxemburgo tem 158 assinaturas de celular para cada cem habitantes, seguido pela Lituânia (127) e a Itália (122). A Romênia foi o país com menos assinaturas, com 62 para cada cem habitantes. Mas a pesquisa do Eurostat mostra que a telefonia fixa não está desaparecendo. O número de linhas para cada cem pessoas aumentou de 43 em 1995 para 48 em 2005. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.