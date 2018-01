Uma em cada cinco pessoas já ´traiu´ por SMS, diz pesquisa Uma em cada cinco pessoas admitiu já ter flertado fora do seu relacionamento usando mensagens de texto via celular, em uma pesquisa feita em oito países europeus e asiáticos. Os malaios foram os campeões das gracinhas via SMS - 40% deles disseram ter enviado torpedos sem seus parceiros saberem, mostrou o levantamento. A pesquisa, conduzida pela empresa de tecnologia de informação LogicaCMG, ouviu mais de 8,5 mil pessoas nas Filipinas, Malásia, Indonésia, Cingapura, Rússia, Itália, Grã-Bretanha e Alemanha. Em média, 12% dos relacionamentos nesses países começaram com uma mensagem de texto. Na Itália, um em cada três relacionamentos começou desta forma, afirma a pesquisa. Enquanto um em cada dez cingapurianos já utilizaram o serviço de mensagens do celular para terminar seu relacionamento, essa proporção é de apenas 3% na Alemanha. Germânicos também são os que mais confiam em seus parceiros - 7% deles disseram ter checado o celular do parceiro para descobrir mensagens ´suspeitas´, contra uma média global de 20%. A coordenadora de marketing da LogicaCMG, Jayne Chace, disse que, hoje em dia, existe "grande profundidade de emoções no simples ato de mandar e receber alguns caracteres de texto". "As pessoas reagem profundamente quando o telefone alerta que chegou uma mensagem." A pesquisa mostrou que uma em cada seis pessoas prefere receber uma mensagem a um cartão ou uma caixa de chocolates no Dia dos Namorados. A proporção é maior nas Filipinas, onde uma em cada três mulheres disse preferir um torpedo romântico para comemorar a data especial.