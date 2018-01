Uma em cada cinco pessoas tem um tocador de MP3 nos EUA A música em formato digital está cada vez mais presente na vida do consumidor nos EUA: segundo uma pesquisa da empresa Ipsos, 20% das pessoas com mais de 12 anos tem um tocador digital naquele país. A cifra praticamente dobrou em relação à mesma pesquisa realizada em 2003. Os jovens são a maioria, somando 50% de todos os usuários. Os adultos com idades entre 18 e 34 anos respondem por 30% das vendas e os demais ficam com pessoas com idade entre 35 e 54 anos. Os iPods, como seria esperado, são os mais populares. O estudo também concluiu que 6% dos domicílios norte-americanos conta com mais de um tocador. O número médio de canções por aparelho é de 700 músicas. Entre as fontes das canções, 44% foram ´ripadas´ (transpostas para o formato MP3) a partir de CDs, 25% foram compradas em serviços online e 19% vieram de redes de compartilhamento de arquivos na internet.