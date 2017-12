Uma entre dez jovens britânicas tem HPV, diz pesquisa

Uma em cada dez britânicas já foi infectada com alguma variante do vírus HPV, transmitido sexualmente e ligado ao câncer, antes mesmo de completar 16 anos, indicou um estudo realizado no Reino Unido. O estudo investigou a proporção de garotas e mulheres entre 10 e 29 anos - de um total de 1.483 - cujos anticorpos indicavam que elas haviam sido infectadas pelo HPV. Testes de sangue identificaram a existência de algum dos tipos de papilomavírus humano (HPV), que pode causar câncer cervical em mulheres e doenças sexualmente transmissíveis em pessoas de ambos os sexos. Segundo os cientistas da Agência de Proteção à Saúde do Reino Unido, o risco de contaminação "aumenta acentuadamente" já à idade de 14 anos. Por isso, eles defenderam que a vacinação contra o HPV deve ser realizada já aos 12 anos, antes que meninas iniciem sua vida sexual. "Esse estudo nos dá informações vitais sobre como é comum a infecção de HPV em mulheres jovens de diferentes idades", disse Andrew Vyse, que apresentará a pesquisa na conferência anual da agência, nesta quinta-feira. "Entretanto, ainda precisamos saber mais sobre os riscos de infecção persistente e progressão para o câncer." Uma versão completa do estudo será publicada na revista científica British Journal of Cancer 2007.